Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Bundespolizei auf der Suche nach Zeugenhinweisen zu einer Sachbeschädigung am Bahnhof in Niesky

Niesky (LKR Görlitz) (ots)

Unbekannte haben am Bahnhof in Niesky eine Lärmschutzwand beschädigt. Über eine Breite von ca. 25 Metern wurde die Wand möglicherweise mit Schottersteinen beworfen. Der dabei eingetretene Sachschaden beläuft sich auf ca. 30.000 Euro.

Die Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf ermittelt nun wegen des Verdachts der Sachbeschädigung und sucht in diesem Zusammenhang nach entsprechenden Hinweisen.

Wer schließlich im Umfeld des Nieskyer Bahnhofes etwas beobachtet hat, was mit der Tat zu tun haben könnte, der sollte sich bitte telefonisch unter 03581 - 36 26 - 0 melden.

Derzeit wird davon ausgegangen, dass sich die Tat vor dem 4. November 2025 ereignet hat.

