Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Geldstrafe beglichen, Haftbefehl gelöscht

Görlitz, BAB 4 (ots)

Auf dem Weg in Richtung Freiburg sorgte vor ein paar Stunden in einem Reisebus ein polnischer Passagier für eine entsprechende Verzögerung. Neben den anderen Fahrgästen wollte auch der betreffende 35-Jährige über den Autobahngrenzübergang bei Görlitz nach Deutschland einreisen. Was er dabei evtl. nicht bedacht hatte, waren seine Schulden gegenüber der Landesjustizkasse Chemnitz. Diese waren im Zusammenhang mit einer Verurteilung durch das Amtsgericht Dresden wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis entstanden. Die fälligen 631,00 Euro einschließlich offengebliebener Verfahrenskosten beglich der Mann schließlich. Der von der Staatsanwaltschaft Dresden vor reichlich zwei Jahren erlassene Haftbefehl wurde inzwischen gelöscht.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf, übermittelt durch news aktuell