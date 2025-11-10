Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Gegen das Waffengesetz verstoßen

Görlitz, BAB 4 (ots)

Am Sonntag erstattete die Bundespolizei Strafanzeigen gegen einen Belarussen (24), gegen einen Rumänen (42), gegen einen Polen (34) als auch gegen einen Deutschen (43). Alle vier Beschuldigten stehen im Verdacht, gegen das Waffengesetz verstoßen zu haben.

Dabei spielten vor allem nicht gekennzeichnete Reizstoffsprühgeräte (RSG) eine Rolle. Diese waren bei der Kontrolle des 24-Jährigen, des 42-Jährigen und des 34-Jährigen zum Vorschein gekommen.

Im Falle des 34-Jährigen zogen die Ordnungshüter gleich drei RSG aus dem Verkehr.

Der 42-Jährige führte zudem einen verbotenen Teleskopschlagstock mit.

Der 43-Jährige ließ sich dagegen bei der Einfuhr eines so genannten "Pyro Defenders" ertappen. Das Gerät wurde vom Bundeskriminalamt als schusswaffenähnlicher Gegenstand eingestuft. Insofern kam ebenfalls das Waffengesetz zur Anwendung. Das führte letztlich zur Sicherstellung des Defenders und der Sicherstellung von drei passenden Patronen.

Die vier Feststellungen wurden in der Autobahnkontrollstelle bei Görlitz getroffen.

