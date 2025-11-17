Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Geldstrafen gezahlt

Hagenwerder, Podrosche (ots)

Am Wochenende nahmen Kräfte der Bundespolizei eine Polin (28) und einen Polen (60) fest. Am Samstagmittag kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei am Grenzübergang Hagenwerder die 28-jährige Polin. Dabei stellten sie einen offenen Vollstreckungshaftbefehl fest. Das Amtsgericht Sonneberg erließ im Januar 2024 einen Strafbefehl wegen Diebstahls gegen die Polin, dessen Zahlung sie bisher nicht nachkam. Vor Ort konnte sie die Geldstrafe in Höhe von 1284,50 Euro (plus Verfahrenskosten) bezahlen und so einer drohenden Ersatzfreiheitsstrafe entgehen. Im Anschluss durfte sie ihre Reise fortsetzen. Der 60-Jährige wurde am Sonntag gegen 11:30 Uhr am Grenzübergang Podrosche kontrolliert. Auch bei ihm wurde ein noch offener Strafvollstreckungshaftbefehl festgestellt. Er hatte noch eine Geldstrafe in Höhe von 1860,00 Euro (plus Verfahrenskosten) offen. Zu dieser verurteilte ihn das Amtsgericht Kamenz im April 2025 wegen Diebstahls. Auch er beglich vor Ort seine Schulden bei der Staatskasse und durfte weitereisen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf, übermittelt durch news aktuell