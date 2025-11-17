PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Geldstrafen gezahlt

Hagenwerder, Podrosche (ots)

Am Wochenende nahmen Kräfte der Bundespolizei eine Polin (28) und einen Polen (60) fest. Am Samstagmittag kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei am Grenzübergang Hagenwerder die 28-jährige Polin. Dabei stellten sie einen offenen Vollstreckungshaftbefehl fest. Das Amtsgericht Sonneberg erließ im Januar 2024 einen Strafbefehl wegen Diebstahls gegen die Polin, dessen Zahlung sie bisher nicht nachkam. Vor Ort konnte sie die Geldstrafe in Höhe von 1284,50 Euro (plus Verfahrenskosten) bezahlen und so einer drohenden Ersatzfreiheitsstrafe entgehen. Im Anschluss durfte sie ihre Reise fortsetzen. Der 60-Jährige wurde am Sonntag gegen 11:30 Uhr am Grenzübergang Podrosche kontrolliert. Auch bei ihm wurde ein noch offener Strafvollstreckungshaftbefehl festgestellt. Er hatte noch eine Geldstrafe in Höhe von 1860,00 Euro (plus Verfahrenskosten) offen. Zu dieser verurteilte ihn das Amtsgericht Kamenz im April 2025 wegen Diebstahls. Auch er beglich vor Ort seine Schulden bei der Staatskasse und durfte weitereisen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf
Ivonne Höppner
Telefon: 0 35 81 - 3626-6111
E-Mail: bpoli.ludwigsdorf.presse@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf
Alle Meldungen Alle
  • 12.11.2025 – 10:22

    BPOLI LUD: Nach der Festnahme Haftbefehle gelöscht

    Görlitz, BAB 4 (ots) - Nach der Festnahme von zwei polnischen Staatsangehörigen (46, 42) sind diese am gleichen Tag wieder entlassen worden. Bei der Überprüfung des 46-Jährigen hatte die Bundespolizei einen von der Staatsanwaltschaft München I ausgestellten Vollstreckungshaftbefehl bemerkt. Die zugrunde liegende Strafe, die vom Amtsgericht München wegen Diebstahls angeordnet worden war, hatte der Mann bislang nicht ...

    mehr
  • 11.11.2025 – 10:05

    BPOLI LUD: Von der Autobahnkontrollstelle ins Gefängnis

    Görlitz, BAB4 (ots) - Am Montagabend ging es für eine 65-Jährige unmittelbar von der Autobahnkontrollstelle auf dem Rastplatz An der Neiße (Görlitz) ins Gefängnis. Die Bundespolizei hatte die Polin kurz vor Mitternacht auf der Grundlage eines vorliegenden Haftbefehls (Staatsanwaltschaft Dortmund) festgenommen. Wie sich herausstellte, hatte die Verurteilte eine ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren