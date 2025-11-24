PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Luftdruckpistole sichergestellt

Görlitz (ots)

Am Samstagnachmittag stoppten Bundesbereitschaftspolizisten einen polnischen Kraftfahrer (36), als dieser mit seinem Renault über die Görlitzer Stadtbrücke nach Deutschland fahren wollte. Der Mann wurde aufgefordert, den Kofferraum seines Pkw zu öffnen. Als er dazu die Tür öffnete, fiel den Beamten eine Kurzwaffe auf. Diese steckte in einer Ablage der Fahrertür. Beim genauen Betrachten stellte sich heraus, dass es sich bei der Waffe um eine Luftdruckpistole handelt. Die Pistole wurde schließlich sichergestellt. Einerseits fehlte ihr das Prüfzeichen, andererseits ist der 36-Jährige nicht im Besitz eines Waffenscheins. Er erklärte, dass er die Waffe von einem Freund bekomme habe und in der Eile vergessen habe, diese aus dem Auto zu räumen. Er wurde wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Waffengesetz angezeigt.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf
Pressesprecher
Michael Engler
Telefon: 0 35 81 - 3626-6110
E-Mail: bpoli.ludwigsdorf.presse@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf, übermittelt durch news aktuell

