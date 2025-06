Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Jork: Werkzeugdiebstahl aus Transporter

Stade (ots)

An der Straße "Am Elbdeich", Höhe Hausnummer 27, kam es in der Zeit von Mittwoch um 19 Uhr bis Donnerstag um 06:45 Uhr, zu einem Aufbruch eines geparkten Mercedes Sprinters. Der oder die unbekannten Täter verschafften sich mittels Schlossstechen gewaltsam Zutritt zu dem Transporter und entwendeten Werkzeuge im Wert von mehreren Tausend Euro. Die Polizei sucht Zeugen und Hinweise zu der Tat, erreichbar sind die Beamten unter 04161/6470.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell