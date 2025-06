Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Buxtehude: Unfall beim Einparken - gefälschter Führerschein an Polizei ausgehändigt

Stade (ots)

Auf dem Parkplatz am Bahnhof Buxtehude beschädigte ein 35-jähriger Hamburger am Mittwochmittag mit seinem Pkw Hyundai einen geparkten Audi A3, Zeugen beobachteten den leichten Unfall. Im Rahmen der Unfallaufnahme händigte der 35-Jährige den hinzugerufenen Polizeibeamten einen gefälschten Führerschein aus. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, seine Fahrt war damit in Buxtehude beendet. Dieser Sachverhalt zeigt, dass es auch ohne eine Verkehrskontrolle jederzeit zu Vorfällen kommen kann, die aufdecken, dass jemand ohne oder mit gefälschter Fahrerlaubnis unterwegs ist.

