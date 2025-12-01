Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, Lichtental - Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung, Hinweise erbeten

Baden-Baden, Lichtental (ots)

Die Hintergründe eines tätlichen Angriffs in der Nacht von Sonntag auf Montag auf einen 21-Jährigen sind bislang noch unklar und Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Laut den Schilderungen eines 21-Jährigen sei er gegen Mitternacht von der Innenstadt in Richtung Hauptstraße unterwegs gewesen, als er plötzlich zwei russisch sprechende Personen im Alter von etwa 20 bis 25 Jahren angesprochen und attackiert worden sei. Die beiden ihm fremden Männer seien aus dem Nichts aufgetaucht und hätten auf ihn eingeschlagen. Der Angegriffene sei hierdurch verletzt worden und konnte zu Fuß in Richtung Lichtentaler Allee flüchten. Später erschien er beim Polizeirevier Polizeireviers Baden-Baden und erstattete Anzeige. Die Ermittler bitten zur Aufhellung des Geschehens unter der Telefonnummer: 07221 680-0 um Zeugenhinweise.

/ph

