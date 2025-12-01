Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Platzverweis ausgesprochen

Offenburg (ots)

Am Freitagabend wurde der Polizei gegen 21 Uhr von mehreren Zeugen mitgeteilt, dass sich eine männliche Person mit einem Messer am Rande des Weihnachtsmarktes in Offenburg aufhalten soll. Mehrere Streifenwagenbesatzungen rückten daraufhin aus und konnten einen 32-jährigen Mann antreffen und vorläufig festnehmen. Bei seiner Durchsuchung konnte ein Messer, was der Festgenommene als "Buttermesser" bezeichnete, aufgefunden und sichergestellt werden. Nach derzeitigem Kenntnisstand soll sich der 32-Jährige zuvor mit dem Messer auf dem Markt befunden haben. Gegen den Mann wurden entsprechende Ermittlungen eingeleitet und ihm nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen ein Platzverweis ausgesprochen. Am 31. Oktober 2024 sind umfangreiche Waffenrechtsänderungen in Kraft getreten. So ist es beispielsweise auf öffentlichen Weihnachtsmärkten untersagt, Waffen oder Messer aller Art mit sich zu führen.

/vo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell