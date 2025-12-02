Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Sasbach, Achern-Gamshurst - Einbruch in Einfamilienhaus, Zeugen gesucht

Sasbach, Achern-Gamshurst (ots)

Am Montagabend wurden Beamte des Polizeireviers Achern/Oberkirch zu einem Einbruch in der Straße ,,Wiesenweg" in Sasbach gerufen, welcher sich zwischen Sonntagmorgen und Montagabend zugetragen haben soll. Die bislang unbekannten Täter sollen sich gewaltsam Zutritt zum Wohnhaus verschafft, mehrere Zimmer durchwühlt und Schmuck entwendet haben. Der Diebstahlschaden beträgt mehrere tausend Euro.

Zwischen Sonntagabend und Montagmittag sollen unbekannte Täter ebenfalls versucht haben in ein Gebäude in der Langen Straße in Gamshurst zu gelangen.

Hierbei hätten die Täter probiert gewaltsam über die Gebäuderückseite in das Haus einzudringen.

Die Beamten der Kriminalpolizei haben die weiteren Ermittlungen übernommen und prüfen in diesem Zusammenhang auch, ob die beiden Vorfälle in Sasbach und Gamshurst zusammenhängen.

Die Polizei nimmt unter der Telefonnummer: 0781 21-2820 Hinweise zu verdächtigen Personen entgegen.

Die dunkle Jahreszeit gebietet höchste Wachsamkeit - die Polizei gibt hierzu nachstehende Verhaltenstipps:

1. Alarmieren Sie bei verdächtigen Wahrnehmungen unbedingt und schnellstmöglich über Notruf die Polizei (110).

2. Halten Sie die Hauseingangstür auch tagsüber geschlossen. Öffnen Sie auf Klingeln nicht bedenkenlos und zeigen Sie gegenüber Fremden ein gesundes Misstrauen. Nutzen Sie den Spion und den Sperrbügel (Türspaltsperre).

3. Verschließen Sie die Fenster, Balkon- und Terrassentüren auch bei kurzer Abwesenheit. Vorsicht! Gekippte Fenster sind offene Fenster und sind von Einbrechern leicht zu öffnen. Lassen Sie nachts die Rollläden herunter. 4. Schließen Sie Wohnungseingangstür immer zweifach ab, auch wenn Sie Haus oder Wohnung nur kurzzeitig verlassen. Ziehen Sie die Tür nicht einfach nur ins Schloss.

5. Wechseln Sie umgehend den Schließzylinder aus, wenn Sie Ihren Schlüssel verloren haben.

6. Verstecken Sie Ihren Haus- oder Wohnungsschlüssel niemals draußen, denn Einbrecher kennen jedes Versteck.

7. Ihre Wohnung sollte einen bewohnten Eindruck vermitteln, auch wenn Sie länger abwesend sind. Rollläden sollten nur zur Nachtzeit geschlossen sein. Lassen Sie bei längerer Abwesenheit den Briefkasten leeren und die Rollläden tagsüber hochziehen.

8. Lassen Sie bei einer Tür mit Glasfüllung den Schlüssel nicht innen stecken.

9. Organisieren Sie eine aktive Nachbarschaftshilfe: Sprechen Sie mit den Bewohnern Ihres Hauses und in den Nachbarhäusern über Sicherheit.

10. Tauschen Sie mit den Nachbarn im Wohnblock oder in der Straße Telefonnummern und Erreichbarkeit aus.

11. Bieten Sie Senioren aus Ihrer Nachbarschaft an, Sie anzurufen, wenn Fremde in deren Wohnung wollen.

12. Halten Sie im Mehrfamilienhaus den Hauseingang auch tagsüber geschlossen. Prüfen Sie, wer ins Haus will, bevor Sie den Türöffner betätigen.

13. Versuchen Sie niemals Einbrecher festzuhalten. Prägen Sie sich lieber Aussehen oder Fahrzeug und Kennzeichen ein und verständigen Sie dann sofort die Polizei (110).

Weitere Informationen zu Verhaltenstipps und zu geeigneter Sicherungstechnik erhalten Sie auch im Internet unter: www.k-einbruch.de .

Bei Bedarf führen wir auch Beratungen zum Einbruchschutz bei Ihnen vor Ort durch.

Für Rückfragen stehen wir gerne unter folgender Rufnummer zur Verfügung:

Polizeipräsidium Offenburg

Referat Prävention Sicherungstechnische Beratung

Am Flugplatz 2, 77656 Offenburg,

Tel.: 0761 / 21-4515 oder 1041;

oder Engelstr. 31, 76437 Rastatt,

Tel.: 07222 / 761 405

E-Mail: offenburg.pp.praevention@polizei.bwl.de

