POL-OG: Ringsheim, A5 - Verkehrsunfall mit Quad

Am Montagmittag meldete eine 52-Jährige der Polizei einen Verkehrsunfall, der sich gegen 15:30 Uhr auf der Autobahn bei Ringsheim ereignete.

Ein 30-jähriger CFMOTO-Fahrer soll die Bundesautobahn von Offenburg kommend in Richtung Basel befahren haben. Auf Höhe Ringsheim soll er aus bislang ungeklärter Ursache abrupt und ohne Einwirkung eines anderen Verkehrsteilnehmers die Kontrolle über sein Kraftfahrzeug verloren haben.

Aufgrund des Kontrollverlustes sei der Lenker nach rechts abgekommen und auf die am rechten Fahrbahnrand aufgestellte Schutzplanke geprallt, woraufhin der Mann von dem Quad abgeworfen wurde.

Das nun führerlose Kraftfahrzeug sei durch die Schutzplanke in Richtung der Durchgangsfahrbahn abgewiesen worden und kollidierte hierbei mit einem Pkw eines 52-Jährigen.

Der schwerverletzte Unfallverursacher wurde in ein nahegelegenes Klinikum gebracht und sein Fahrzeug abgeschleppt.

Der Sachschaden beträgt insgesamt etwa 20.000 Euro.

