Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bergkamen - Einbruch in Einfamilienhaus

Bergkamen (ots)

In der Zeit von Freitag (14.11.2025), 20.00 Uhr bis Samstag (15.11.2025), 06.10 Uhr kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus am Haldenweg in Bergkamen. Unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam durch Aufhebeln der Haustür Zugang zum Haus. Angaben zu entwendeten Gegenständen liegen bislang nicht vor.

Mögliche Zeugen des Einbruchs werden gebeten, sich bei der Polizei Kamen unter 02307 921 3220, 02303 921 0 oder per Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell