Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Einbruch in Vereinsheim

Unna (ots)

Vier bislang unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit von Freitag (14.11.2025), 01.45 Uhr bis 03.55 Uhr gewaltsam durch Einwerfen der Eingangstür Zutritt zu einem Vereinsheim an der Straße "Am Südfriedhof" in Unna.

Nach ersten Erkenntnissen wurde Bargeld entwendet, es entstand Sachschaden.

Wer kann sachdienliche Hinweise zum Einbruch geben? Diese bitte an die Polizei Unna: 02303 921 3120, 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell