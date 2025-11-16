PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Wohnungseinbruch

Schwerte (ots)

Am Samstag (15.11.2025) kam es in einem Zeitraum von 13:00 Uhr bis 17:00 Uhr zu einem Einbruch in eine Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Schützenstraße.

Unbekannte Täter hebelten die Terrassentür auf und gelangten in das Objekt. Die Wohnung wurde durchsucht und Bargeld und eine Uhr entwendet.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden daher gebeten sich bei der Polizei in Schwerte zu melden: 02304 921 3320, 02303 921 0 oder per Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Pressestelle
Telefon: 02303-921 1150
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

