Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Sonderkontrollen Roadpol im Halveraner Stadtgebiet

Bild-Infos

Download

Halver (ots)

Im Rahmen der europaweiten Aktionswoche "Roadpol" zur Bekämpfung von Geschwindigkeitsverstößen hat am Dienstag die Polizeiwache Halver vermehrt Kontrollen im Stadtgebiet durchgeführt. Zwischen 10 und 18 Uhr waren mehrere Beamte im Einsatz, unter anderem an Mess- und Kontrollstellen an der Gartenstraße, im Eichholz und an den Bundesstraßen 54 und 229. Am Ende des Tages standen 35 Geschwindigkeitsverstöße im Protokoll der Beamten. Spitzenreiter war ein BMW-Fahrer aus Lüdenscheid, der mit 140 km/h durch den 100er-Bereich auf der B229 bei Schmalenbach in Richtung Halver fuhr.

Neben Tempoverstößen ahndeten die Polizisten auch drei Handynutzungen am Steuer (davon ein Radfahrer) und 21 "kleinere" Verstöße, wie nicht mitgeführte Fahrzeugscheine oder Warndreiecke.

Ein Autofahrer fiel auf, weil sein 5er-BMW sich besonders laut einer Kontrollstelle in Brügge näherte. Bei der Kontrolle entdeckten die Polizisten ein Loch, dass der Fahrer in die Auspuffanlage geschnitten hatte. Das führte zu einer entsprechenden Geräuschkulisse und damit auch zum Erlöschen der Betriebserlaubnis. Auch ein illegaler Schrottsammler ging den Beamten ins Netz. Er konnte weder eine Genehmigung, noch eine Versicherung nachweisen. Der Fahrer wurde angezeigt, die Papiere sichergestellt und die Kennzeichen noch an Ort und Stelle entstempelt.

Autofahrer müssen sich in der laufenden Woche im gesamten Kreisgebiet auf vergleichbare Schwerpunktkontrollen einstellen. (dill)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell