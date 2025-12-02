Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Durch Terrassentür eingestiegen

Bühl (ots)

Am Montagabend ist es zwischen 16 Uhr und 19 Uhr in der Berliner Straße zu einem Wohnungseinbruch gekommen. Die bislang unbekannten Täter sollen sich mutmaßlich über die zur Gebäuderückseite gelegene Terrassentür gewaltsam Zutritt zum Wohnanwesen verschafft haben. Anschließend sollen sie mehrere Schränke durchsucht und Schmuck entwendet haben. Ob es sich um einen oder mehrere Einbrecher handelte, ist bislang noch nicht bekannt. Zeugen die Hinweise zu verdächtigen Personen oder zum Tathergang geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 0781 21-2820 beim Kriminaldauerdienst zu melden.

/si

