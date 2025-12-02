Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Graffiti an der Klostermauer - Zeugen gesucht

Geseke (ots)

Am gestrigen Montag (01.12.2025) stellten Mitarbeitende der Stadt Geseke um 09 Uhr Graffiti an der Klostermauer in der "Düstere Gasse" fest. Die mit blauer Farbe aufgesprühten Parolen enthielten politische Botschaften aus dem linken Spektrum, so dass der Staatsschutz Dortmund die Ermittlungen übernahm. Wann die Farbschmierereien aufgetragen wurden ist derzeit nicht bekannt. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zur Täterschaft geben können. Diese werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02941/91000 bei der Polizei in Lippstadt zu melden. Hinweise nimmt auch jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell