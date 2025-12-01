PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Polizei sucht Zeugen nach mehreren Bränden

Lippstadt (ots)

In den vergangenen Tagen kam es in Lippstadt zu mehreren Bränden. Am Donnerstag (27. November, 19 Uhr), Freitag (28. November, 19:50 Uhr) und Samstag (29. November, 19:30 Uhr) brannte jeweils ein Mülleimer in der öffentlichen Damentoilette am Bahnhof. Das Feuer beschädigte das Inventar der Toilettenanlage. Ein Eingreifen der Feuerwehr war jedoch nicht erforderlich.

Am Freitagnachmittag bemerkte eine Zeugin gegen 15:15 Uhr, dass eine Mülltonne im Hinterhof eines Wohn- und Geschäftshauses an der Straße "Woldemei" brennt. Die Feuerwehr löschte den Brand. Durch das Feuer wurde eine weitere Mülltonne beschädigt.

Die Zeugin traf am Brandort nach eigenen Angaben auf zwei Frauen, die angegeben hätten, die Feuerwehr bereits gerufen zu haben, und daraufhin die Örtlichkeit verlassen hätten. Sie beschrieb die Frauen wie folgt:

   - etwa 30 Jahre alt
   - schlank
   - osteuropäischer Phänotyp
   - schwarze Kleidung

Die Polizei bittet die beiden Frauen sowie weitere Zeugen, die Angaben zu den Bränden machen können, sich unter der Telefonnummer 02941/91000 bei der Polizeiwache in Lippstadt zu melden oder die nächste Polizeidienststelle aufzusuchen.

