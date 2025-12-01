Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Jugendliche sprühen verfassungsfeindliche Symbole - Staatsschutz übernimmt Ermittlungen

Soest (ots)

Am Samstagabend, gegen 21:22 Uhr, meldete ein Zeuge der Polizei vier jugendlich aussehende Personen, die in der Wiesenstraße im Bereich der Wiesenkirche einen Holzzaun mit mit verfassungsfeindlichen Symbolen besprühten.

Einsatzkräfte trafen kurze Zeit später vier Tatverdächtige im Alter von 13 bis 15 Jahren (alle aus Soest) an. Alle Jugendlichen wurden kontrolliert und durchsucht. Dabei fanden die Beamten Sprühdosen sowie Aufkleber.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatten sie unter anderem ein Hakenkreuz sowie eine Zahlenkombination (1161), die in der rechtsextremen Szene verwendet wird, an einen Stromkasten und den Holzzaun aufgebracht.

Die vier Jugendlichen wurden zwecks weiterer Maßnahmen zur Polizeiwache gebracht und später dort von den Erziehungsberechtigten abgeholt. Der Staatsschutz Dortmund wurde informiert und hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell