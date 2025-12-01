PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Jugendliche sprühen verfassungsfeindliche Symbole - Staatsschutz übernimmt Ermittlungen

Soest (ots)

Am Samstagabend, gegen 21:22 Uhr, meldete ein Zeuge der Polizei vier jugendlich aussehende Personen, die in der Wiesenstraße im Bereich der Wiesenkirche einen Holzzaun mit mit verfassungsfeindlichen Symbolen besprühten.

Einsatzkräfte trafen kurze Zeit später vier Tatverdächtige im Alter von 13 bis 15 Jahren (alle aus Soest) an. Alle Jugendlichen wurden kontrolliert und durchsucht. Dabei fanden die Beamten Sprühdosen sowie Aufkleber.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatten sie unter anderem ein Hakenkreuz sowie eine Zahlenkombination (1161), die in der rechtsextremen Szene verwendet wird, an einen Stromkasten und den Holzzaun aufgebracht.

Die vier Jugendlichen wurden zwecks weiterer Maßnahmen zur Polizeiwache gebracht und später dort von den Erziehungsberechtigten abgeholt. Der Staatsschutz Dortmund wurde informiert und hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Marco Baffa-Scinelli
Telefon: 02921 - 9100 5310
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Alle Meldungen Alle
  • 01.12.2025 – 09:10

    POL-SO: Einbruch in Second-Hand-Geschäft

    Bad Sassendorf-Lohne (ots) - Bislang unbekannte Täter brachen zwischen dem 26. November, 11:30 Uhr und dem 28. November, 11:10 Uhr, in ein Second-Hand-Geschäft in der Straße "An der Helle" ein. Nachdem die Unbekannten eine Tür zu dem Geschäft gewaltsam aufgehebelt hatten, durchsuchten sie den Verkaufsraum nach Diebesgut. Nach derzeitigen Ermittlungen wurde Bargeld aus einer Geldkassette entwendet. Hinweise zu ...

    mehr
  • 01.12.2025 – 08:57

    POL-SO: Räuberischer Diebstahl in Drogeriemarkt - Tatverdächtiger festgenommen

    Soest (ots) - Am Freitagabend kam es gegen 17:15 Uhr in einem Drogeriemarkt in der Brüderstraße in Soest zu einem räuberischen Diebstahl. Ein 26-jähriger Bewohner der Zentralen Unterbringungseinrichtung (ZUE) Soest wurde dabei beobachtet, wie er Parfümartikel im Wert von rund 200 Euro entwendete. Zwei Ladendetektive beobachteten den Marokkaner zunächst über die ...

    mehr
  • 01.12.2025 – 08:54

    POL-SO: Einbruch in Lager von Heizungsfirma

    Soest (ots) - Ein Außenlager einer Heizungsfirma im Elfser Weg in Soest war in der Nacht zu Freitag (28. November) Ziel eines Einbruchs. Die unbekannten Täter gelangten in das Gebäude, indem sie ein Fenster einschlugen. Aus der Lagerhalle wurden mehrere Arbeitsmaschinen und zwei E-Bikes gestohlen. Zudem brachen die Täter einen auf dem Gelände abgestellten Container auf und entwenden daraus ein Rollgerüst. Der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren