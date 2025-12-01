Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Räuberischer Diebstahl in Drogeriemarkt - Tatverdächtiger festgenommen

Soest (ots)

Am Freitagabend kam es gegen 17:15 Uhr in einem Drogeriemarkt in der Brüderstraße in Soest zu einem räuberischen Diebstahl.

Ein 26-jähriger Bewohner der Zentralen Unterbringungseinrichtung (ZUE) Soest wurde dabei beobachtet, wie er Parfümartikel im Wert von rund 200 Euro entwendete.

Zwei Ladendetektive beobachteten den Marokkaner zunächst über die Videoüberwachung und anschließend folgten sie ihn bis in die Fußgängerzone. Dort sprachen sie ihn an. Der Tatverdächtige leistete Widerstand und verletzte einen der beiden Detektive. Diese konnten ihn dennoch bis zum Eintreffen der Polizei ins Büro des Marktes bringen.

Da er bereits mehrfach wegen ähnlicher Delikte aufgefallen ist, nahmen die Beamten den Beschuldigten vorläufig fest.

Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell