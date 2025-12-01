PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Räuberischer Diebstahl in Drogeriemarkt - Tatverdächtiger festgenommen

Soest (ots)

Am Freitagabend kam es gegen 17:15 Uhr in einem Drogeriemarkt in der Brüderstraße in Soest zu einem räuberischen Diebstahl.

Ein 26-jähriger Bewohner der Zentralen Unterbringungseinrichtung (ZUE) Soest wurde dabei beobachtet, wie er Parfümartikel im Wert von rund 200 Euro entwendete.

Zwei Ladendetektive beobachteten den Marokkaner zunächst über die Videoüberwachung und anschließend folgten sie ihn bis in die Fußgängerzone. Dort sprachen sie ihn an. Der Tatverdächtige leistete Widerstand und verletzte einen der beiden Detektive. Diese konnten ihn dennoch bis zum Eintreffen der Polizei ins Büro des Marktes bringen.

Da er bereits mehrfach wegen ähnlicher Delikte aufgefallen ist, nahmen die Beamten den Beschuldigten vorläufig fest.

Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Marco Baffa-Scinelli
Telefon: 02921 - 9100 5310
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Alle Meldungen Alle
  • 01.12.2025 – 08:54

    POL-SO: Einbruch in Lager von Heizungsfirma

    Soest (ots) - Ein Außenlager einer Heizungsfirma im Elfser Weg in Soest war in der Nacht zu Freitag (28. November) Ziel eines Einbruchs. Die unbekannten Täter gelangten in das Gebäude, indem sie ein Fenster einschlugen. Aus der Lagerhalle wurden mehrere Arbeitsmaschinen und zwei E-Bikes gestohlen. Zudem brachen die Täter einen auf dem Gelände abgestellten Container auf und entwenden daraus ein Rollgerüst. Der ...

    mehr
  • 01.12.2025 – 08:41

    POL-SO: Einbruch in Friseursalon

    Warstein (ots) - In der Zeit zwischen dem 28. November, 18 Uhr und dem 29. November, 07:15 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in einen Friseursalon in der Straße "Domring" ein. Die Unbekannten hebelten die Eingangstür des Salons gewaltsam auf und durchsuchten diesen nach Diebesgut. Die Täter entwendeten nach derzeitigen Erkenntnissen mehrere Stylinggeräte, eine Haarschneidemaschine sowie Bargeld. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und sucht ...

    mehr
  • 01.12.2025 – 08:20

    POL-SO: Vier geparkte Autos beschädigt

    Bad Sassendorf (ots) - In der Zeit zwischen Samstagabend (29. November) und Sonntagmorgen (30. November) wurden vier geparkte Autos im Bereich der Friedrichstraße in Bad Sassendorf beschädigt. Bei den Fahrzeugen handelt es sich um einen schwarzen Skoda Enyaq, einen roten Mazda CX-3, einen roten Citroen C1 und einen schwarzen Seat Ibiza. Der oder die unbekannten Täter zerstachen mehrere Reifen und zerkratzten an drei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren