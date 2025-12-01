PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbruch in Second-Hand-Geschäft

Bad Sassendorf-Lohne (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen zwischen dem 26. November, 11:30 Uhr und dem 28. November, 11:10 Uhr, in ein Second-Hand-Geschäft in der Straße "An der Helle" ein. Nachdem die Unbekannten eine Tür zu dem Geschäft gewaltsam aufgehebelt hatten, durchsuchten sie den Verkaufsraum nach Diebesgut. Nach derzeitigen Ermittlungen wurde Bargeld aus einer Geldkassette entwendet. Hinweise zu verdächtigen Personen nimmt die Polizei in Soest unter der Telefonnummer 02921/91000 sowie jede Polizeidienststelle entgegen.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Diana Kettelhake
Pressestelle Polizei Soest
Telefon: 02921 - 9100 5300
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

