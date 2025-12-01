PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Verkehrskontrollen im Stadtgebiet Lippstadt - 154 Verstöße festgestellt

Lippstadt (ots)

Einsatzkräfte der Polizeiwache Lippstadt haben am Freitag, den 28.11.2025, im Stadtgebiet Lippstadt umfangreiche Verkehrskontrollen durchgeführt. Ziel der Maßnahmen war es, die Verkehrssicherheit zu erhöhen und Verkehrsteilnehmende für mögliche Gefahren zu sensibilisieren.

Insgesamt stellten die Beamtinnen und Beamten 154 Verkehrsverstöße fest. Dazu zählten vor allem Geschwindigkeitsüberschreitungen, Vorfahrtverstöße, mangelnde oder fehlerhafte Beleuchtung, Gurtverstöße sowie Handyverstöße während der Fahrt.

Die Kontrollen erfolgten insbesondere auf den stark frequentierten Pendlerstrecken in Lippstadt. Zusätzlich überprüfte die Polizei mehrere Bereiche, zu denen Bürgerinnen und Bürger Hinweise auf auffälliges oder gefährliches Fahrverhalten gegeben hatten.

In den Morgenstunden führten die Einsatzkräfte außerdem verkehrserzieherische Gespräche mit Kindern und Jugendlichen, insbesondere mit Fahrradfahrenden. Dabei wurden sie auf die Einhaltung der Verkehrsregeln und auf ein sicheres Verhalten im Straßenverkehr hingewiesen.

Die Polizei kündigt an, auch künftig regelmäßige Kontrollen im Stadtgebiet durchzuführen, um die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmenden weiter zu verbessern.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Marco Baffa-Scinelli
Telefon: 02921 - 9100 5310
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Alle Meldungen Alle
  • 01.12.2025 – 10:18

    POL-SO: Polizei sucht Zeugen nach mehreren Bränden

    Lippstadt (ots) - In den vergangenen Tagen kam es in Lippstadt zu mehreren Bränden. Am Donnerstag (27. November, 19 Uhr), Freitag (28. November, 19:50 Uhr) und Samstag (29. November, 19:30 Uhr) brannte jeweils ein Mülleimer in der öffentlichen Damentoilette am Bahnhof. Das Feuer beschädigte das Inventar der Toilettenanlage. Ein Eingreifen der Feuerwehr war jedoch nicht erforderlich. Am Freitagnachmittag bemerkte eine ...

    mehr
  • 01.12.2025 – 09:10

    POL-SO: Einbruch in Second-Hand-Geschäft

    Bad Sassendorf-Lohne (ots) - Bislang unbekannte Täter brachen zwischen dem 26. November, 11:30 Uhr und dem 28. November, 11:10 Uhr, in ein Second-Hand-Geschäft in der Straße "An der Helle" ein. Nachdem die Unbekannten eine Tür zu dem Geschäft gewaltsam aufgehebelt hatten, durchsuchten sie den Verkaufsraum nach Diebesgut. Nach derzeitigen Ermittlungen wurde Bargeld aus einer Geldkassette entwendet. Hinweise zu ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren