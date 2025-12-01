Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Verkehrskontrollen im Stadtgebiet Lippstadt - 154 Verstöße festgestellt

Lippstadt (ots)

Einsatzkräfte der Polizeiwache Lippstadt haben am Freitag, den 28.11.2025, im Stadtgebiet Lippstadt umfangreiche Verkehrskontrollen durchgeführt. Ziel der Maßnahmen war es, die Verkehrssicherheit zu erhöhen und Verkehrsteilnehmende für mögliche Gefahren zu sensibilisieren.

Insgesamt stellten die Beamtinnen und Beamten 154 Verkehrsverstöße fest. Dazu zählten vor allem Geschwindigkeitsüberschreitungen, Vorfahrtverstöße, mangelnde oder fehlerhafte Beleuchtung, Gurtverstöße sowie Handyverstöße während der Fahrt.

Die Kontrollen erfolgten insbesondere auf den stark frequentierten Pendlerstrecken in Lippstadt. Zusätzlich überprüfte die Polizei mehrere Bereiche, zu denen Bürgerinnen und Bürger Hinweise auf auffälliges oder gefährliches Fahrverhalten gegeben hatten.

In den Morgenstunden führten die Einsatzkräfte außerdem verkehrserzieherische Gespräche mit Kindern und Jugendlichen, insbesondere mit Fahrradfahrenden. Dabei wurden sie auf die Einhaltung der Verkehrsregeln und auf ein sicheres Verhalten im Straßenverkehr hingewiesen.

Die Polizei kündigt an, auch künftig regelmäßige Kontrollen im Stadtgebiet durchzuführen, um die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmenden weiter zu verbessern.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell