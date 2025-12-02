PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbruch zur Mittagszeit - Zeuge beobachtet Verdächtige

Lippstadt (ots)

Unbekannte Täter sind am Montag (1. Dezember) zwischen 11 und 12:45 Uhr in ein Wohnhaus an der Schützenstraße in Lippstadt-Lipperode eingebrochen. Sie gelangten in das Gebäude, indem sie eine Glastür einschlugen. Im Haus durchsuchten sie mehrere Räume und entwendeten nach bisherigem Ermittlungsstand Schmuck, dessen Wert noch nicht konkret beziffert werden konnte.

Ein Zeuge sah gegen 12:45 Uhr, dass zwei Personen durch eine Hecke das Grundstück des Hauses verließen. Dabei habe es sich um einen Mann mittleren Alters mit korpulenter Statur sowie eine jüngere Frau mit schlanker Statur gehandelt. Die beiden Verdächtigen seien durch die Schützenstraße in die Reuterstraße geflüchtet.

Weitere Zeugen, die Angaben zum Einbruch oder zu den beiden Tatverdächtigen machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02941/91000 bei der Polizeiwache in Lippstadt zu melden oder die nächste Polizeidienststelle aufzusuchen.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Daniel Großert
Telefon: 02921 - 9100 5311
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

