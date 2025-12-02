PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau - Spiegellose Unfallflucht, Zeugen gesucht

Gaggenau (ots)

Am Montagmorgen um 8:30 Uhr meldeten sich Anwohner der Goethestraße bei der Polizei, da über die Nacht ein unbekanntes Fahrzeug zwei parkende Autos touchiert habe. Der Unfallverursacher soll die Straße Richtung Benz-Werk befahren haben, als er die linken Außenspiegel eines Renaults und eines Suzukis beschädigt habe. Die Sachschäden betragen bisher circa 1.000 Euro und am Unfallort wurde ein schwarzer Außenspiegel der Marke Honda aufgefunden.

Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 07225 9887-0 beim Polizeirevier Gaggenau zu melden.

/ti

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781-211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
