Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Iffezheim - Unfallverursacher geflüchtet, Zeugen gesucht

Iffezheim (ots)

Am Montagmittag soll ein weißer Audi mit französischer Zulassung im Bereich der Kreuzung der B500 zur L75 durch seine gefährliche Fahrweise aufgefallen sein. Der bisher unbekannte Fahrer sei gegen 14 Uhr von der B500 auf die L75 eingefahren und habe an einer dortigen Ampel wartenden Fahrzeuge überholt, indem er auf der Fahrspur des Gegenverkehr gefahren sein soll. Der nun Gesuchte soll daraufhin über die Rechtsabbiegespur der L75 abgekürzt haben und befuhr so die Landstraße in Richtung Hügelsheim. Beim Wechsel auf seinen vorgedachten Fahrstreifen touchierte der Audi-Lenker zudem einen wartenden Daimler-Lenker, als auch die Leitplanke. Der Sachschaden dürfte sich auf mehrere Tausend Euro belaufen. Die Ermittler sind nun auf der Suche nach dem noch mutmaßlichen Unfallverursacher sowie weiteren Verkehrsteilnehmern, die möglicherweise durch die Fahrweise gefährdet wurden oder Zeugen des Unfalls waren. Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer: 07222 761-0 beim Polizeirevier Rastatt.

/ti

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

