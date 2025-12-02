PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ortenberg - Brand schnell gelöscht

Ortenberg (ots)

Zu einem Brand in der Straße "Im Muhrfeld" rückten am Dienstagmittag gegen 12:30 Uhr Einsatzkräfte der Feuerwehr, Polizei und des Rettunsgdienstes aus. Aus noch nicht abschließend geklärten Gründen brannte Mobiliar auf einer Terrasse, was durch Nachbarn jedoch gelöscht werden konnte. Die Beamten des Polizeipostens Gengenbach haben die Ermittlungen zum Geschehen aufgenommen. Verletzt wurde nach derzeitigem Stand niemand. Auf das Wohnhaus selbst griff der Brand nicht über.

/rs

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781-211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

