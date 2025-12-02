Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Zeugen nach Sexualdelikt gesucht

Rastatt (ots)

Ermittlungen und Fahndungsmaßnahmen wurden nach einem Vorfall in der Münchfeldsiedlung am Dienstagnachmittag eingeleitet. Kurz vor 13 Uhr soll sich ein noch unbekannter Mann einem Kind gegenüber entblößt und daraufhin an seinem Glied manipuliert haben. Nach der Tat fand der Junge Hilfe bei einer Passantin, die das Kind nach Hause brachte und die Polizei verständigte. Der Unbekannte entfernte sich zwischenzeitlich auf einem E-Scooter. Der Tatverdächtige soll zwischen 20 und 30 Jahren alt, rund 173 cm groß sein und einen Dreitagebart tragen. Er soll zur Tatzeit einen roten Pullover, eine grüne Hose mit Tarnmuster und eine schwarze Strickmütze getragen haben. Er trug schwarze Schuhe. Unterwegs war er mit einem roten E-Scooter, möglicherweise auch lediglich schwarz mit roten Applikationen. Ob ein Zusammenhang mit einer gleichgelagerten Tat am Montag im Bereich Herrenstraße/Engelstraße besteht, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Hinweise zur verdächtigen Person werden unter den Telefonnummern: 07222 761-0 an das Polizeirevier Rastatt oder: 0781 21 2820 an den Kriminaldauerdienst erbeten.

/rs

