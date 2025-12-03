PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Muggensturm - Verkehrsunfall

Muggensturm (ots)

Am Dienstagmorgen gegen 10:15 Uhr kam es in der Hauptstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein Opel-Fahrer soll von einem Grundstück nach links in die Hauptstraße eingefahren sein, wo es zur Kollision mit einer Fußgängerin kam, die dort die Straße überquerte. Durch die Kollision zog sich die Frau leichte bis schwere Verletzungen zu, weshalb sie in ein nahegelegenes Klinikum gebracht wurde.

/si

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg

