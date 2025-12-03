Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Unter Einfluss von Alkohol und Drogen gefahren

Rastatt (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde gegen 1 Uhr ein 24-Jähriger Mann auf einem E-Scooter auf der Engelstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Die Beamten stellten fest, dass der Mann über keine gültige Haftpflichtversicherung verfügte. Ein angebrachtes Versicherungskennzeichen stammte noch aus dem vergangenen Jahr. Bei einer Fahrtüchtigkeitsprüfung wurden ihm seine erweiterten Pupillen, Lidflattern und seine verlangsamte Reaktion zum Verhängnis: Ein daraufhin durchgeführte Drogentest verlief positiv auf THC. Außerdem führte der Fahrer alkoholische Getränke mit sich, sodass ein Atemalkoholtest sowie eine Blutentnahme in einem nahegelegenen Klinikum durchgeführt wurden. Der Test zeigte einen Wert von rund 0,7 Promille an. Dem Mann stehen nun mehrere Anzeigen bevor.

