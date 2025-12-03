Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rheinau, Freistett

Kehl - Busfahrer attackiert, Polizei bittet um Hinweise

Rheinau, Freistett / Kehl (ots)

Eine bislang unbekannte Frau hat sich am späten Dienstag offenbar derart über die Fahrweise eines Busfahrers geärgert, dass sie an der Endhaltestelle am Busbahnhof in Freistett den Busfahrer angegriffen und verletzt haben soll. Der Bus-Chauffeur erschien etwa eineinhalb Stunden nach dem Vorfall zur Anzeigeerstattung bei der Polizei und schilderte, dass die Frau zusammen mit zwei Begleiterinnen gegen 17:20 Uhr am Rathaus in Kehl zugestiegen sei. Alle Frauen hätten Kinderwägen mitgeführt und hätten sich im Bus hingesetzt, allerdings nicht an den dafür eingerichteten Plätzen für Fahrgäste mit Kinderwägen. In einer Kurve in der Leutesheimer Straße in Kehl-Bodersweier sei dann ein Kinderwagen umgekippt und von einer der Frauen wieder aufgerichtet worden. Der später Verletzte habe sich sofort erkundigt, ob alles in Ordnung sei, habe aber nur eine unverständliche Antwort erhalten. Nach den Wahrnehmungen des Busfahrers habe zu diesem Zeitpunkt kein Kind im Kinderwagen gelegen. Vielmehr seien verschiedene Kinder, wie andere Fahrgäste auch, normal im Bus gesessen. Gegen 18 Uhr habe die Frau den Linienbusfahrer an der Endhaltstelle in Freistett dann zur Rede gestellt und ihn überraschend attackiert. Der Angegriffene sei hierdurch zu Boden gefallen, was die Angreiferin jedoch nicht davon abgehalten haben soll, weiter auf den Mann loszugehen. Er trug hierbei Gesichtsverletzungen sowie ein zerrissenes Hemd davon. Überdies seien mehrere getragene Goldketten des verdutzten Mannes beschädigt worden. Ein Arbeitskollege des Busfahrers habe das Geschehen beobachtet. Dennoch bitten die Ermittler des Polizeipostens Rheinau zur Identifizierung der außer Kontrolle geratenen Frau sowie deren beiden Begleiterinnen um weitere Zeugenhinweise. Zeugen melden sich bitte unter den Telefonnummern: 07851 893-0 (Polizeirevier Kehl) oder 07844 91149-0 (Polizeipostens Rheinau). Zur Versorgung seiner erlittenen Blessuren will sich der Busfahrer selbständig in ärztliche Behandlung begeben.

/wo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell