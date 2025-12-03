Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Sinzheim - Auffahrunfall mit drei Pkw - Nachtragsmeldung

Sinzheim (ots)

Nach jetzigem Stand der polizeilichen Ermittlungen lief am Dienstagmorgen ein polizeibekannter 32-Jähriger auf der neuen Bundesstraße 3, Höhe Sinzheim, verwirrt herum. Nachdem er eine Ford-Fahrerin nötigte anzuhalten, stieg er gewaltsam in das Auto und verletzte die Frau dabei leicht. Der Ford-Fahrerin gelang es in dem Gerangel das Fahrzeug zu verlassen. Der 32-Jährige soll im Anschluss mit hoher Geschwindigkeit eine kurze Strecke gefahren sein und kollidierte in der Folge mit einem vorausfahrenden VW-Multivan. Durch den Aufprall wurde der Ford auf die Gegenfahrbahn abgelenkt und stieß dort mit einem entgegenkommenden Dacia zusammen. Beide Fahrer des VW und des Dacia wurden bei den Kollisionen leicht verletzt. Der Unfallverursacher flüchtete nach dem Aufprall schwerverletzt zu Fuß von der Unfallörtlichkeit. Nachdem er wiederum versuchte zwei Pkw auf der B3 anzuhalten, konnte er von den alarmierten Streifenwagenbesatzungen vorläufig festgenommen werden. Der Tatverdächtige wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo am Folgetag der Ermittlungsrichter den von der Staatsanwaltshaft Baden-Baden wegen räuberischen Angriffs auf Kraftfahrer in Tateinheit mit vorsätzlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung beantragten und vom Amtsgericht Baden-Baden erlassenen Haftbefehl eröffnete. Der Haftbefehl wurde in Vollzug gesetzt. Der Tatverdächtige wird nach der ärztlichen Versorgung im Krankenhaus in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die Ermittlungen der Verkehrs- und Kriminalpolizei dauern an.

/vo

Ursprungsmeldung vom Dienstag, 02.12.2025, 10:25 Uhr

Sinzheim - Auffahrunfall mit drei Pkw

Zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Pkw kam es am Dienstagmorgen, gegen 6:40 Uhr, auf der neuen Bundesstraße 3, Höhe Sinzheim. Der Fahrer eines Ford fuhr nach ersten Erkenntnissen auf einen VW-Multivan auf und schob diesen dann auf einen davor stehenden Dacia. Bei dem Unfall wurden die beteiligten Personen leicht verletzt. Der Ford-Fahrer wollte nach dem Unfall zu Fuß flüchten, konnte aber zeitnah von der Polizei festgestellt und im Anschluss vorläufig festgenommen werden. Bei ihm handelt es sich um einen 32-jährigen Mann, der zuvor gewaltsam in das Auto der 59-jährigen Halterin gestiegen sein soll und diese dabei leicht verletzt habe. Im Anschluss soll er den Auffahrunfall verursacht haben. Die Umstände, warum es zum Raub des Pkw Ford gekommen ist und ob der 32-Jährige zuvor bereits versuchte einen Pkw auf der B3 anzuhalten, ist unter anderem Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Die B3 musste für die Unfallaufnahme bis 9 Uhr voll gesperrt werden. Die verletzten Personen wurden in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden konnte bisher nicht genau beziffert werden.

/vo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell