Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Verkehrsunfall mit Flucht in der Oberen Kaiserstraße in St. Ingbert-Rohrbach

St. Ingbert-Rohrbach (ots)

Im Zeitraum vom 03.11.2025, gegen 12:10 Uhr bis 13:30 Uhr, kam es in der Oberen Kaiserstraße in 66386 St. Ingbert-Rohrbach zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer streifte beim Vorbeifahren den schwarzen Renault Megane mit IGB-Kreiskennzeichen der Geschädigten, wodurch an diesem Sachschaden entstand. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne die erforderlichen Feststellungen zu seiner Person oder zu seinem Fahrzeug zu ermöglichen.

Wer den Unfall beobachtet hat oder Hinweise auf den Verursacher oder dessen Fahrzeug geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion St. Ingbert unter der Telefonnummer 06894 / 1090 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Ingbert, übermittelt durch news aktuell