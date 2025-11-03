PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden auf der BAB 6

St. Ingbert (ots)

Am 03.11.2025 gegen 09:45 Uhr kam es auf der BAB 6 in Fahrtrichtung Saarbrücken, kurz nach der Grumbachtalbrücke, zu einem größeren Verkehrsunfall mit zum Teil erheblicher Beeinträchtigung des fließenden Verkehrs. Ein 49-jähriger belgischer Fahrzeugführer befuhr dort mit seinem Jaguar die linke Fahrspur und verliert, aufgrund überhöhter Geschwindigkeit, zunächst die Kontrolle über sein Fahrzeug und kommt anschließend nach rechts von der Fahrbahn ab, wo er mit der dortigen Leitplanke kollidierte. Aufgrund des massiven Zusammenstoßes wurde die Leitplanke dermaßen zerstört, dass eine Gefahrenstelle für den fließenden Verkehr entstand. Außerdem wurde das unfallverursachende Fahrzeug derart erheblich beschädigt, dass ein Totalschaden entstand. Zudem verteilten sich auslaufende Betriebsstoffe über drei Fahrspuren, weshalb die Autobahnmeisterei bis 14:30 Uhr Reinigungsarbeiten an der Unfallstelle durchführen und die BAB 6 für eine Dauer von 2,5 Stunden voll gesperrt werden musste. Der Fahrer des Jaguar wurde nicht verletzt. Es entstand ein Gesamtschaden von insgesamt über 60000 Euro.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Sankt Ingbert
Kaiserstraße 48
66386 St. Ingbert
Telefon: 06894-1090
E-Mail: pi-st-ingbert@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Ingbert, übermittelt durch news aktuell

Das könnte Sie auch interessieren