Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau - Gemeinsam zugeschlagen, Zeugen gesucht

Gaggenau (ots)

Zu einer durch mehrere gemeinsam begangen gefährlichen Körperverletzung soll es am Mittwoch im Stadtpark gekommen sein. Gegen 17 Uhr war ein 14-Jähriger mit einem 15-Jährigen ursprünglich dort verabredet, um einen zurückliegenden Streit zu klären. Sein Gegenüber erschien jedoch, entgegen der Absprache nicht alleine, sondern war in Begleitung mehrerer weiterer Personen. Diese traktierten den 14-Jährigen mit Schlägen, Tritten und durch zumindest einen Beteiligten offenbar auch mit einem noch unbekannten Gegenstand. Durch den Aufschrei einer unbeteiligten Zeugin erschrocken, ließen die Tatverdächtigen von dem Jugendlichen ab und flüchteten. Ein weiterer jugendlicher Zeuge eilte dem Opfer im Anschluss ebenfalls zu Hilfe. In der Folge erstatte der 14-Jährige zusammen mit seinem Vater beim Polizeirevier Gaggenau Anzeige, im Laufe derer ein Rettungswagen zur Erstversorgung der erlittenen Verletzungen angefordert wurde. Zur weiteren Untersuchung und Versorgung wurde im Anschluss ein Krankenhaus aufgesucht. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07225 9887-0 bei den Ermittlern des Polizeireviers Gaggenau zu melden.

/rs

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell