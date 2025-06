Meinerzhagen (ots) - Zwischen Samstag, 14. Juni, und dem vergangenen Freitag sind Unbekannte in Dürholten in eine Wohnung eingedrungen. Sie entwendeten Bargeld. In der Nacht zum Freitag wurde versucht, in ein Haus in Berlinghausen einzubrechen. Dort entstand lediglich Sachschaden an der Tür. (cris) Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis ...

