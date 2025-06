Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Randalierer - Jacken-Dieb schlägt Polizistin - Münzautomaten aufgebrochen - Fahrräder gestohlen

Lüdenscheid (ots)

Am Samstagnachmittag gegen 16.20 Uhr brannte auf einem Firmengrundstück Am Neuen Haus eine kleine Grünfläche. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung bzw. fahrlässigen Herbeiführens einer Brandgefahr.

Ein alkoholisierter 57-jähriger Mann randalierte am Samstag um 21.20 Uhr in einem Rettungswagen auf dem Rathausplatz, am Rand einer Musikveranstaltung. Der Mann mit einer stark blutenden Kopfwunde schmiss mit Flaschen um sich, worauf sich die Notfallsanitäter zurückzogen und die Polizei riefen. Die Polizeibeamten begrüßte er als "Bullenschweine" und "Wichser" sowie mit sexuellen Beleidigungen. Einem Platzverweis folgte er nicht, weshalb ihn die Beamten in Gewahrsam nahmen. Er bekam eine Anzeige wegen Beleidigung auf sexueller Grundlage.

Einem stark alkoholisierten 35-jährigen Lüdenscheider wurde am frühen Sonntagmorgen der Eintritt zu einer Disco am Rathausplatz verwehrt. Es kam zu einem Streit mit der Security. Die Polizei wurde geholt und erteilte dem Mann einen Platzverweis. Kurze Zeit später kam er zur Polizeiwache und erstattete Anzeige gegen einen Security-Mitarbeiter. Er habe den Mitarbeiter gefilmt und deshalb einen Faustschlag ins Gesicht und mehrere Tritte bekommen.

Nach einem Diebstahl hat ein 49-jähriger Mann am Sonntag einer Polizeibeamtin einen Faustschlag ins Gesicht verpasst. Einer Reinigungskraft der Kreisklinik war am Morgen die Jacke von ihrem Putzwagen gestohlen worden. Kurz vor Mittag sah sie im Eingangsbereich der Klinik einen Mann, der ihre Jacke trug, und holte die Polizei. Wie sich herausstellte, war der psychisch beeinträchtigte Mann Patient in einem anderen Gebäude des Krankenhauses. Als er wegrennen wollte, hielt ihn eine Polizeibeamtin fest, worauf sie einen Faustschlag ins Gesicht bekam. Die Beamten überwältigten und fixierten ihn. Die Polizeibeamtin wurde leicht verletzt, verblieb aber im Dienst. Der 49-Jährige bekam Anzeigen wegen Diebstahls sowie wegen eines tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte.

In der Nacht zum Freitag wurden an der Sauerfelder Straße und eine Nacht später am Rathausplatz die Münzautomaten öffentlichen WC-Anlagen aufgebrochen und das Geld entwendet.

Am Mittwoch zwischen 5.40 und 17 Uhr wurde aus einer Garage an der Hüttemeisterstraße ein Fahrrad gestohlen. Es handelt sich um ein Bonero 1 HT23 mit avocadogrünem Rahmen. Am Sonntag zwischen 19 und 20 Uhr wurde an einem Schnellrestaurant an der Kölner Straße ein E-Bike gestohlen. Der Fahrer hatte sein schwarzes E-Bike mit einem Sicherheitsschloss an einem Holzpfeiler befestigt. (cris)

