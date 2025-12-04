PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, Ebersteinburg - Einbruch in Einfamilienhaus
Zeugen gesucht

Baden-Baden, Ebersteinburg (ots)

Am Mittwochabend zwischen 18:15 Uhr und 18:30 Uhr soll es in der Herrenäckerstraße zu einem Wohnungseinbruch gekommen sein. Die bislang unbekannten Täter sollen sich mutmaßlich über die Terrassentür gewaltsam Zutritt zum Wohnanwesen verschafft und mehrere Schränke durchsucht haben. Danach seien die Täter über die Terassentür geflüchtet. Was genau entwendet wurde und wie hoch der Sachschaden ist, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Bei den Einbrechern soll es sich vermutlich um mindestens zwei dunkel gekleidete Männer handeln, die Skimasken trugen. Die Polizei nimmt Hinweise zu den Tätern oder dem Tathergang unter der Telefonnummer: 0781 21-2820 entgegen.

/si

