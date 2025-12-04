PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Polizei warnt vor betrügerischen Spendensammlern

Rastatt (ots)

Die Beamten des Polizeireviers Rastatt warnen vor mutmaßlichen Sammlungsbetrügern rund um den örtlichen Weihnachtsmarkt. Ein 26 Jahre alter Mann soll am Mittwochabend im Bereich der Kaiserstraße und des Marktplatzes unter betrügerischem Vorwand Spenden gesammelt haben. Der Mittzwanziger soll hierbei auf seinem Smartphone einen gefälschten Schwerbehindertenausweis vorgezeigt und überdies vorgetäuscht haben, für eine Hilfsorganisation tätig zu sein. Laut Zeugenaussagen seien noch andere Personen in gleicher Sache unterwegs gewesen. Derzeit liegen den Ermittlern aber noch keine Hinweise auf deren Identität vor. Gegen den rumänischen Staatsangehörigen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Die Polizei gibt nachstehende Verhaltenshinweise:

   - Beim Spenden gilt auch, was in vielen Lebensbereichen richtig 
     ist: Übergeben Sie Geld nie an unbekannte Personen. Setzen Sie 
     beim Spenden auf Einrichtungen und Organisationen, die Sie 
     persönlich kennen.
   - Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen - weder beim Spenden 
     noch in anderen Situationen. Sie müssen forsches oder gar 
     bedrohliches Verhalten durch Spendensammler nicht tolerieren.
   - Informieren Sie bei aggressivem Vorgehen über Notruf '110' die 
     Polizei.
   - Besonders emotionale Appelle oder angstmachende Botschaften 
     seitens der Spendensammler sollten misstrauisch machen. Solches 
     Verhalten ist typisch für unseriöse Organisationen.
   - Lassen Sie sich nicht in längere Gespräche verwickeln und geben 
     Sie keine persönlichen Daten preis.
   - Bewahren Sie Beweise auf, wie beispielweise Flyer, Sammelboxen 
     oder Fotos der Sammellisten.

/wo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781/21-1211
E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

