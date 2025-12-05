Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Willstätt - Geburtstagsüberraschung - Mit guten Nachrichten ins Wochenende

Willstätt (ots)

Beamte des Polizeipostens Appenweier haben am Dienstagnachmittag Kinderaugen zum Leuchten gebracht und das i-Tüpfelchen auf einen Kindergeburtstag gesetzt. Bereits Ende November wandte sich die Mutter eines Vierjährigen an die Polizei und schilderte, dass ihr Sohn ein riesengroßer "Polizeifan" sei. Sein großer Wunsch sei es, dass seine Geburtstagsfeier unter dem Motto "Polizei" ausgetragen werde. Zwei Beamte des Polizeipostens Appenweier haben es sich nicht nehmen lassen, den mittlerweile Fünfjährigen an seinem Geburtstag mit einem Besuch mit dem Streifenwagen zu überraschen. Dass die Überraschung gelungen ist, zeigen die uns erreichten Worte der Mutter: "Sie haben meinem Sohn, den anderen Kindern und uns Eltern einen außergewöhnlich fantastischen Kindergeburtstag geschenkt, an den sich alle noch lange erinnern werden."

