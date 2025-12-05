PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-OG: Kuppenheim, B462 - Schafe von Bundesstraße gerettet - Mit guten Nachrichten ins Wochenende

Kuppenheim (ots)

Beamte des Polizeireviers Gaggenau haben am Montag mit Unterstützung eines Schäfers eine entlaufene Schafherde in Sicherheit bringen können. Nach dem Hinweis eines Verkehrsteilnehmers rückten zwei Streifenbesatzungen am Nachmittag umgehend zur B462 zwischen Kuppenheim und Bischweier aus und trafen dort auf etwa 150 Schafe. Zur Sicherheit der Tiere und der Verkehrsteilnehmer schritten die beiden Beamten gleich zur Tat und lotsten die Schafherde "professionell" von der Fahrbahn auf einen daneben befindlichen Radweg. Im weiteren Verlauf konnten die ersten in Sicherheit gebrachten Schafe durch einen anderen Schäfer, welcher zufällig vor Ort kam, betreut werden. Nachdem der verantwortliche Schäfer mit seinen Hütehunden am Einsatzort eintraf, wurden die weiteren Schafe durch eine Streifenwagenbesatzung gesammelt und über die B462 zur Schafherde gelotst. Wie und warum die Schafe aus ihrer Umzäunung entkommen konnten, bleibt bislang ein Rätsel und konnte auch von dem verantwortlichen Schäfer nicht aufgeklärt werden. Die gesamte Schafherde besteht insgesamt aus etwa 500 Tieren.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

