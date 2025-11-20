PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht

Kempfeld - Katzenloch (ots)

Am 20.11.2025 gegen 14:30 Uhr kam es in der Ortschaft Kempfeld Ortsteil Katzenloch zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein weißer PKW befuhr die L 178 von Kempfeld kommend in Richtung B 422 nach Kirschweiler. Hierbei missachtete der Fahrer dieses Fahrzeuges die Vorfahrt des von Richtung Kirschweiler kommenden blauen Seats. Um eine Kollision zu verhindern musste die Fahrerin des Seats eine Gefahrenbremsung einlegen. Der Fahrer des hinter dem Seat fahrenden schwarzen BMW bemerkte dies zu spät und kollidierte mit dem vorausfahrenden Seat. Der weiße PKW entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit in Richtung Kirschweiler.

Zeugen, die Hinweise zu dem flüchtigen weißen Fahrzeug geben können, insbesondere der Fahrer/die Fahrerin dieses Pkws selbst, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Idar-Oberstein in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Idar-Oberstein
POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Hauptstraße 236
55743 Idar-Oberstein
Telefon: 0651/983-44750
E-Mail: piidar-oberstein@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

