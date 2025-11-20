PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Betrunkener Paketzusteller verursacht Unfall

Rusc (ots)

Am 20.11.2025 gegen 12:40 Uhr wurde der Polizei Baumholder ein Unfall auf der K 31 bei Ruschberg gemeldet. Ein Paketzusteller kam in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab und fuhr in die dortige Schutzplanke. Bei der Unfallaufnahme wurden beim Fahrer alkoholtypische Ausfallerscheinungen festgestellt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,49 Promille. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen der Führerschein wurde sichergestellt. Eine entsprechende Strafanzeige wurde aufgenommen. Der nicht mehr fahrbereite Transporter wurde abgeschleppt, die nicht ausgelieferten Pakete wurden später durch einen Kollegen übernommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Baumholder

Telefon: 06783/9910
Email: pibaumholder@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

