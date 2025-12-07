Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Verkehrsunfall mit verletztem Kind - Zeugen gesucht

Baden-Baden (ots)

Am Freitagabend, gegen 19:00 Uhr, fuhr eine 43-jährige Pkw-Führerin auf der Beuerner Straße kurz vor der Sandgasse in Richtung Stadtmitte, als ein 10-jähriges Kind unvermittelt über die Rot zeigende Fußgängerampel lief und vom Pkw erfasst wurde. Das Kind, welches zur Behandlung in eine Klinik gebracht wurde, war zuvor aus einem Bus der Linie 201 ausgestiegen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst Baden-Baden, Rufnummer 07221/972300 oder beim Polizeirevier Baden-Baden unter 07221/6800 zu melden. C/KK

