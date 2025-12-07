PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Verkehrsunfall mit verletztem Kind - Zeugen gesucht

Baden-Baden (ots)

Am Freitagabend, gegen 19:00 Uhr, fuhr eine 43-jährige Pkw-Führerin auf der Beuerner Straße kurz vor der Sandgasse in Richtung Stadtmitte, als ein 10-jähriges Kind unvermittelt über die Rot zeigende Fußgängerampel lief und vom Pkw erfasst wurde. Das Kind, welches zur Behandlung in eine Klinik gebracht wurde, war zuvor aus einem Bus der Linie 201 ausgestiegen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst Baden-Baden, Rufnummer 07221/972300 oder beim Polizeirevier Baden-Baden unter 07221/6800 zu melden. C/KK

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781/21-1450
E-Mail: offenburg.pp.fest.flz.@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 06.12.2025 – 02:38

    POL-OG: Kehl - Verkehrsunfall endet tödlich

    Kehl (ots) - Ein Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang ereignete sich am Freitagabend in Kehl-Sundheim. Nach bisherigem Kenntnisstand habe ein 74-jährige Fußgänger gegen 19:35 Uhr die Daimlerstraße (L75) von der Willstätter Straße kommend queren wollen und wurde hierbei von einem Richtung Kehl fahrenden BMW erfasst. Der Fußgänger erlag nach erfolgloser Reanimation noch vor Ort seinen Verletzungen. Eine mögliche ...

    mehr
  • 05.12.2025 – 12:14

    POL-OG: Appenweier, Urloffen - Nachbarschaftsstreit

    Appenweier, Urloffen (ots) - Ein schon länger bestehender Zwiespalt zwischen zwei Nachbarn in einer Asylunterkunft ist am Donnerstagabend wieder aufgekeimt und schaukelte sich derart hoch, dass mehrere Streifenbesatzung gegen 21 Uhr ausrücken mussten. Nach gegenseitigen Verbalattacken soll der jüngere der beiden Streithähne in seine Wohnung gelaufen und mit einem Messer zurückgekehrt sein. Vor verschlossener Tür ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren