PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: POL-OG: Unglücksfall - Fahrzeug in den Rhein gefahren - Nachtragsmeldung

POL-OG: Unglücksfall (ots)

Nachdem in der Nacht zu Sonntag die Bergungsarbeiten mit Tauchern und einem Tauchroboter wegen zu starker Strömung abgebrochen werden mussten, wurden diese am Sonntagmorgen wieder aufgenommen. Gegen 13 Uhr konnte ein Peilboot der Wasserschutzpolizei den versunkenen Pkw unweit des Zollhauses in Neuburgweier orten. Trotz der Strömung konnte der Pkw Mazda gegen 14 Uhr mit einem Spezialboot der Polizei geborgen und an Land gebracht werden. In dem Fahrzeug befand sich der Leichnam eines 82-jährigen Mannes, der seit Samstag in Rheinlandpfalz / Bad Bergzabern wegen Orientierungslosigkeit als vermisst gemeldet wurde. Die Polizei geht weiterhin nicht von einem Fremdverschulden aus. Wie es genau zu diesem Unglücksfall kommen konnte, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. /vo

POL-OG: Unglücksfall - Fahrzeug in den Rhein gefahren

Rheinstetten Durch mehrere Zeugen wurde am Samstagabend gegen 22:15 Uhr gemeldet, dass am Fähranleger Neuburgweier ein Pkw in den Rhein gefahren sei. Das Fahrzeug ging kurz darauf unter, sofort eingeleitete Rettungs- und Bergemaßnahmen verliefen in der Nacht leider erfolglos. Eine Identifizierung des nach bisherigen Ermittlungen vermutlich alleine im Fahrzeug befindlichen Fahrers war bislang nicht möglich. Umliegende Feuerwehren, DRK und DLRG waren mit massiven Einsatzkräften vor Ort. Die Wasserschutzpolizei sowie der Verkehrsunfalldienst haben die weiteren Ermittlungen übernommen, die Bergemaßnahmen werden am Folgetag fortgesetzt. C/kk

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781/21-1211
E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 07.12.2025 – 12:44

    POL-OG: Hofweier - Betrunkener Kfz-Führer - Zeugen gesucht!

    Offenburg (ots) - Zu einem äußerst gefährlichen Verkehrsvorgang kam es am Samstagmorgen auf der B3 zwischen Hofweier und Elgersweier. Der Führer eines schwarzen Audi A4 mit Offenburger Zulassung, überholte gegen 09.45 Uhr trotz Gegenverkehr in einer langgezogenen Rechtskurve. Hierdurch musste der entgegenkommende Pkw nach rechts ausweichen, um eine Kollision mit dem überholenden Fahrzeug zu vermeiden. Der Führer ...

    mehr
  • 07.12.2025 – 04:14

    POL-OG: Unglücksfall - Fahrzeug in den Rhein gefahren

    Rheinstetten (ots) - Durch mehrere Zeugen wurde am Samstagabend gegen 22:15 Uhr gemeldet, dass am Fähranleger Neuburgweier ein Pkw in den Rhein gefahren sei. Das Fahrzeug ging kurz darauf unter, sofort eingeleitete Rettungs- und Bergemaßnahmen verliefen in der Nacht leider erfolglos. Eine Identifizierung des nach bisherigen Ermittlungen vermutlich alleine im Fahrzeug befindlichen Fahrers war bislang nicht möglich. ...

    mehr
  • 07.12.2025 – 00:36

    POL-OG: Verkehrsunfall mit verletztem Kind - Zeugen gesucht

    Baden-Baden (ots) - Am Freitagabend, gegen 19:00 Uhr, fuhr eine 43-jährige Pkw-Führerin auf der Beuerner Straße kurz vor der Sandgasse in Richtung Stadtmitte, als ein 10-jähriges Kind unvermittelt über die Rot zeigende Fußgängerampel lief und vom Pkw erfasst wurde. Das Kind, welches zur Behandlung in eine Klinik gebracht wurde, war zuvor aus einem Bus der Linie 201 ausgestiegen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren