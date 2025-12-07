Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: POL-OG: Unglücksfall - Fahrzeug in den Rhein gefahren - Nachtragsmeldung

POL-OG: Unglücksfall (ots)

Nachdem in der Nacht zu Sonntag die Bergungsarbeiten mit Tauchern und einem Tauchroboter wegen zu starker Strömung abgebrochen werden mussten, wurden diese am Sonntagmorgen wieder aufgenommen. Gegen 13 Uhr konnte ein Peilboot der Wasserschutzpolizei den versunkenen Pkw unweit des Zollhauses in Neuburgweier orten. Trotz der Strömung konnte der Pkw Mazda gegen 14 Uhr mit einem Spezialboot der Polizei geborgen und an Land gebracht werden. In dem Fahrzeug befand sich der Leichnam eines 82-jährigen Mannes, der seit Samstag in Rheinlandpfalz / Bad Bergzabern wegen Orientierungslosigkeit als vermisst gemeldet wurde. Die Polizei geht weiterhin nicht von einem Fremdverschulden aus. Wie es genau zu diesem Unglücksfall kommen konnte, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. /vo

POL-OG: Unglücksfall - Fahrzeug in den Rhein gefahren

Rheinstetten Durch mehrere Zeugen wurde am Samstagabend gegen 22:15 Uhr gemeldet, dass am Fähranleger Neuburgweier ein Pkw in den Rhein gefahren sei. Das Fahrzeug ging kurz darauf unter, sofort eingeleitete Rettungs- und Bergemaßnahmen verliefen in der Nacht leider erfolglos. Eine Identifizierung des nach bisherigen Ermittlungen vermutlich alleine im Fahrzeug befindlichen Fahrers war bislang nicht möglich. Umliegende Feuerwehren, DRK und DLRG waren mit massiven Einsatzkräften vor Ort. Die Wasserschutzpolizei sowie der Verkehrsunfalldienst haben die weiteren Ermittlungen übernommen, die Bergemaßnahmen werden am Folgetag fortgesetzt. C/kk

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell