POL-OG: Hofweier - Betrunkener Kfz-Führer - Zeugen gesucht!

Offenburg (ots)

Zu einem äußerst gefährlichen Verkehrsvorgang kam es am Samstagmorgen auf der B3 zwischen Hofweier und Elgersweier. Der Führer eines schwarzen Audi A4 mit Offenburger Zulassung, überholte gegen 09.45 Uhr trotz Gegenverkehr in einer langgezogenen Rechtskurve. Hierdurch musste der entgegenkommende Pkw nach rechts ausweichen, um eine Kollision mit dem überholenden Fahrzeug zu vermeiden. Der Führer des Audi A4 setzte anschließend seine rasante Fahrt auf der B33 in Richtung Biberach fort. Bei einer anschließenden Kontrolle dieses Fahrzeugführers wurde deutlicher Atemalkohol durch die Streifenbesatzung festgestellt. Der Verkehrsdienst Offenburg hat die Ermittlungen in dem Sachverhalt aufgenommen und bittet insbesondere den Führer des entgegenkommenden Fahrzeuges oder weitere Zeugen sich unter Tel. 0781/21-4200 bei der Verkehrspolizei Offenburg zu melden.

/DLF

