POL-EL: Nordhorn - Baucontainer gewaltsam geöffnet - Zeugen gesucht

Nordhorn (ots)

Bislang unbekannte Täter verschafften sich zwischen dem 1. und 4. Dezember gewaltsam Zugang zu einem Baucontainer an der Straße Eibenweg. Dabei wurde jedoch nichts entwendet. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

