POL-EL: Nordhorn - Baucontainer gewaltsam geöffnet - Zeugen gesucht

Hoogstede (ots) - In der Nacht zu Samstag, 06.12.2025, kam es gegen 01:30 Uhr in der Bergstraße in Hoogstede zu einem Brand in einer Remise. Anwohner bemerkten zuvor Rauchentwicklung und wählten den Notruf. Personen wurden nach aktuellem Kenntnisstand nicht verletzt. Die Remise, die zu einem Einfamilienhaus gehört und an mehrere Grundstücke angrenzt, wurde durch das Feuer erheblich beschädigt. In dem Nebengebäude ...

