Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Nordhorn - Baucontainer gewaltsam geöffnet - Zeugen gesucht
Nordhorn (ots)
Bislang unbekannte Täter verschafften sich zwischen dem 1. und 4. Dezember gewaltsam Zugang zu einem Baucontainer an der Straße Eibenweg. Dabei wurde jedoch nichts entwendet. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 entgegen.
