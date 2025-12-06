PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-EL: Lingen - Zeugen ach Diebstahl eines Quad gesucht

Lingen (ots)

Am Freitag um 1.21 Uhr haben Unbekannte ein unter einem Carport an der Straße "In den Strubben" abgestellte Quad der Marke "CFMoto" entwendet. Der dabei entstandene Schaden wird auf etwa 11.000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

  • 06.12.2025 – 08:35

    POL-EL: Werlte - Fahrer/in eines PKW beschädigt Stromverteilerkasten und flüchtet

    Werlte (ots) - Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr am 05.12.2025 zwischen 18.30 und 19 Uhr die Straße "Sande" in Richtung "Wiester Straße". Aus bislang ungeklärter Ursache kollidierte das Fahrzeug auf Höhe der Hausnummer 2 mit einem linksseitig befindlichen Stromverteilerkasten und beschädigte diesen erheblich. Anschließend entfernte sich der ...

    mehr
  • 06.12.2025 – 08:34

    POL-EL: Hoogstede - Brand einer Remise

    Hoogstede (ots) - In der Nacht zu Samstag, 06.12.2025, kam es gegen 01:30 Uhr in der Bergstraße in Hoogstede zu einem Brand in einer Remise. Anwohner bemerkten zuvor Rauchentwicklung und wählten den Notruf. Personen wurden nach aktuellem Kenntnisstand nicht verletzt. Die Remise, die zu einem Einfamilienhaus gehört und an mehrere Grundstücke angrenzt, wurde durch das Feuer erheblich beschädigt. In dem Nebengebäude ...

    mehr
  • 05.12.2025 – 11:22

    POL-EL: Nordhorn - Opel beschädigt

    Nordhorn (ots) - Am Donnerstag, 04.12.2025, kam es im Zeitraum zwischen 7:20 Uhr - 7:30 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Friedrich-Ebert-Straße 2 in Nordhorn. Ein PKW, welcher vermutlich mit zwei jüngeren, männlichen Personen besetzt gewesen war, stieß bei der Rückwärtsfahrt gegen einen auf dem Parkplatz abgestellten PKW "Opel Meriva". Bei dem verursachenden ...

    mehr
