Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Lingen - Zeugen ach Diebstahl eines Quad gesucht
Lingen (ots)
Am Freitag um 1.21 Uhr haben Unbekannte ein unter einem Carport an der Straße "In den Strubben" abgestellte Quad der Marke "CFMoto" entwendet. Der dabei entstandene Schaden wird auf etwa 11.000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 in Verbindung zu setzen.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de
Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.
Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell