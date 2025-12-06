PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-EL: Hoogstede - Brand einer Remise

Hoogstede (ots)

In der Nacht zu Samstag, 06.12.2025, kam es gegen 01:30 Uhr in der Bergstraße in Hoogstede zu einem Brand in einer Remise. Anwohner bemerkten zuvor Rauchentwicklung und wählten den Notruf.

Personen wurden nach aktuellem Kenntnisstand nicht verletzt. Die Remise, die zu einem Einfamilienhaus gehört und an mehrere Grundstücke angrenzt, wurde durch das Feuer erheblich beschädigt. In dem Nebengebäude befanden sich unter anderem ein Pkw-Anhänger, Werkzeug sowie weitere gelagerte Gegenstände. Zur Höhe des Sachschadens liegen derzeit noch keine gesicherten Angaben vor.

Hinweise auf die Brandursache konnten bislang nicht festgestellt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

