Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Fahrrad sichergestellt - Polizei sucht Hinweise (Foto)

POL-EL: Nordhorn - Fahrrad sichergestellt - Polizei sucht Hinweise (Foto)
Nordhorn (ots)

Anfang Dezember konnte durch die Polizei Nordhorn im Bereich des alten Friedhofs Gildekamp ein graues Fahrrad der Marke Baravus (siehe Foto) sichergestellt werden. Es wird davon ausgegangen, dass das Fahrrad vermutlich aus einem Diebstahl stammt. Wer Hinweise zur Herkunft des Fahrrades geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Nordhorn unter der Telefonnummer 05921/309-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Pressestelle
Telefon: 0591 / 87-104
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

