POL-EL: Nordhorn - Fahrrad sichergestellt - Polizei sucht Hinweise (Foto)

Spelle (ots) - In der Zeit von Donnerstag, dem 4. Dezember 2025, zwischen 16:15 Uhr und 21:30 Uhr, kam es in der Straße Zur Kampelbrücke in Spelle zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Eine bislang unbekannte Täterschaft gelangte zunächst auf das Grundstück und von dort über ein Fenster in das Gebäude. Im Inneren des Hauses wurde unter anderem ein Büroraum angegangen und anschließend Schmuck, Bargeld sowie ...

