Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Nordhorn - Fahrrad sichergestellt - Polizei sucht Hinweise (Foto)
Nordhorn (ots)
Anfang Dezember konnte durch die Polizei Nordhorn im Bereich des alten Friedhofs Gildekamp ein graues Fahrrad der Marke Baravus (siehe Foto) sichergestellt werden. Es wird davon ausgegangen, dass das Fahrrad vermutlich aus einem Diebstahl stammt. Wer Hinweise zur Herkunft des Fahrrades geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Nordhorn unter der Telefonnummer 05921/309-0 zu melden.
