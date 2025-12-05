Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Neuenhaus - Zeugen gesucht

Neuenhaus (ots)

Am Donnerstag, dem 4. Dezember 2025, kam es in der Zeit zwischen 15:30 Uhr und 20:05 Uhr auf der Dr.-Picardt-Straße in Neuenhaus zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr die Dr.-Picardt-Straße in Richtung Georgsdorf und kollidierte auf Höhe des dortigen Gästehauses Veldhausen mit einem am rechten Seitenstreifen abgestellten Renault. Durch den Zusammenstoß wurde der linke Außenspiegel des geparkten Fahrzeugs beschädigt. Der Fahrzeugführer entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne Angaben zum Unfall zu hinterlassen. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Emlichheim unter der Rufnummer 05943/92000 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell